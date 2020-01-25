Фінансування вищих навчальних закладів в Україні повністю зміниться: усі подробиці

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (фото: Уніан)

У Міносвіти розповіли, як зміниться фінансування вищих навчальних закладів

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні змінитися вже найближчим часом. Міносвіти затвердило показники, за якими буде визначатися фінансова допомога. Про це розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний.

Стадний зазначив, що в Україні починається відхід від державного фінансування, яке залежить від кількості бюджетників. У 2020 році даний показник буде впливати на фінансування на 70-80%, але поступово він становитиме нижче 50%.

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (відео: YouTube)

Один з показників фінансування - регіональний коефіцієнт. Нова система допомоги допоможе регіональним університетам, які довгий час недоотримували кошти через те, що найбільше студентів навчаються у великих містах.

Ще один напрямок фінансування – це показник масштабу, який послужить стимулом для об'єднання університетів. Адже якщо вони об'єднуються, то отримають більше грошей. Крім того, у них буде більше студентів, але вага цього показника зменшується, а через три роки становитиме менше 50%.

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (фото: mon.gov.ua)

Також є показник обсягу коштів, які університет залучив від бізнесу або міжнародних партнерів для фінансування досліджень. Уряд буде винагороджувати такі вищі навчальні заклади. Крім того, будуть застосовуватися міжнародні рейтинги.

Якщо український університет потрапить в міжнародний рейтинг, він отримає підвищений коефіцієнт, а це означає, що у нього буде підвищене держфінансування.

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (фото: mon.gov.ua)

З 2021 року також буде враховуватися показник працевлаштування випускників. Якщо випускники вищих навчальних закладів влаштуються на роботу туди, де буде застосовуватись їх вища освіта, то такі університети отримають більше фінансування.

Нагадаємо, що медична реформа в 2020 році буде акцентована на зміну системи надання спеціалізованих та високоспеціалізованих послуг. З квітня цього року буде введена програма медичних гарантій.