ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні повністю зміниться: усі подробиці

STYLERЖиття    25.01.2020 - 10:01
Фінансування вищих навчальних закладів в Україні повністю зміниться: усі подробиці
Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (фото: Уніан)

У Міносвіти розповіли, як зміниться фінансування вищих навчальних закладів

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні змінитися вже найближчим часом. Міносвіти затвердило показники, за якими буде визначатися фінансова допомога. Про це розповів заступник міністра освіти Єгор Стадний.

Стадний зазначив, що в Україні починається відхід від державного фінансування, яке залежить від кількості бюджетників. У 2020 році даний показник буде впливати на фінансування на 70-80%, але поступово він становитиме нижче 50%.

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (відео: YouTube)

Один з показників фінансування - регіональний коефіцієнт. Нова система допомоги допоможе регіональним університетам, які довгий час недоотримували кошти через те, що найбільше студентів навчаються у великих містах.

Ще один напрямок фінансування – це показник масштабу, який послужить стимулом для об'єднання університетів. Адже якщо вони об'єднуються, то отримають більше грошей. Крім того, у них буде більше студентів, але вага цього показника зменшується, а через три роки становитиме менше 50%.

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні повністю зміниться: усі подробиці

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (фото: mon.gov.ua)

Також є показник обсягу коштів, які університет залучив від бізнесу або міжнародних партнерів для фінансування досліджень. Уряд буде винагороджувати такі вищі навчальні заклади. Крім того, будуть застосовуватися міжнародні рейтинги.

Якщо український університет потрапить в міжнародний рейтинг, він отримає підвищений коефіцієнт, а це означає, що у нього буде підвищене держфінансування.

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні повністю зміниться: усі подробиці

Фінансування вищих навчальних закладів в Україні (фото: mon.gov.ua)

З 2021 року також буде враховуватися показник працевлаштування випускників. Якщо випускники вищих навчальних закладів влаштуються на роботу туди, де буде застосовуватись їх вища освіта, то такі університети отримають більше фінансування.

Нагадаємо, що медична реформа в 2020 році буде акцентована на зміну системи надання спеціалізованих та високоспеціалізованих послуг. З квітня цього року буде введена програма медичних гарантій.

Школярів почнуть суворо карати за порушення: що відомо У школах по-новому вивчатимуть українську мову: про що важливо знати
Новини України вузыОсвіта
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся