В Украине взвинтят цены на обучение в вузах: кого это коснется

Стоимость обучения в вузах Украины существенно повысится для студентов контрактной формы, и такие изменения намерены внедрять уже с этого года.

Как рассказал заместитель главы Минобразования Егор Стадный во время встречи с педагогами Ужгородского национального университета, прежде всего это коснется самых популярных специальностей: экономика, менеджмент, психология, международные отношения, медицина, право, социология, филология и прочие.

По словам чиновника, решение поднять центы объясняется тем, что стоимость обучения бюджетников, которую платит государство, в 2 - 3 раза выше сумму, которую платят студенты-контрактники, поэтому министерство намерено постепенно уравнивать стоимость обучения. Об этом передает местное издание Uzhgorod.net.

"Уже этим летом поступающие будут платить на трети специальностей повышенные цены на контракт. Это не будет касаться нынешних студентов, которые уже учатся, а только будущих абитуриентов", - добавил Стадный.

Замглавы Минобразования также рассказал о механизме повышения цен на учебу в вузах: начнут с 60% стоимости и только на трети специальностей, поднимать цену больше, чем три официальных зарплаты в области, нельзя.

Таким образом, стоимость контрактной формы обучения в 2020-м должна составлять не менее 60% от средней стоимости подготовки одного студента-бюджетника (без учета стипендии).

Повышать стоимость будут до 2022 года включительно: в 2021-м планируется не менее 70%, и на следующий год - не менее 80%.

Также чиновник напомнил о наличии государственного субсидирования контрактников и льготных кредитах.

В МОН таким образом планируют увеличить финансовые поступления в высшие учебные заведения.

"Мы ожидаем увеличения поступлений в университет за счет контрактных средств. Это увеличит и оплату труда. Если посчитать обучение у репетитора и обучение в университете, то репетитор уже берет больше, чем университет", - заявил Стадный.

Чиновник уверен, что родители скорее купят евробляху за 4 тысячи долларов, чем оплатят бакалавриат своему ребенку примерно за те же деньги.

"Но вклад в образование ребенка принесет большие дивиденды, чем вклад в автомобиль", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что шесть украинских университетов вошли в список лучших в мире в 2020 году - вузы попали в авторитетный рейтинг QS World University Rankings.