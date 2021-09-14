В Україні виростуть стипендії: відомо, скільки отримуватимуть студенти
В Україні стипендії збільшаться у 2022 році. Зокрема, підвищення торкнеться не тільки тих, хто навчається в закладах вищої освіти, а й студентів ПТУ.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції у вівторок, 14 вересня.
Кому підвищать виплати
Так, у вишах будуть платити по 2000 грн на місяць, а відмінникам – по 2550 грн. У профтехучилищах стипендії виростуть у 2,6 раза, а саме до 1250 грн.
"Вперше за останні роки збільшили стипендії в професійних технічних закладах середньої та спеціальної освіти", – зазначив глава уряду.
Яка зараз стипендія
Нині студенти денної форми навчання вишів отримують 1300 гривень стипендії. Найкращі студенти отримують підвищену стипендію, яка становить 1600 гривень.
Студенти коледжів і технікумів денної форми навчання отримують 980 гривень виплати. Розмір підвищеної стипендії для них становить 1250 гривень. Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для них немає.
Як ми раніше писали, Рада присудила 30 іменних стипендій молодим ученим. Народні депутати ухвалили відповідний проєкт постанови №5740. Зокрема, цьогоріч до освітнього комітету надійшло 90 робіт, тобто, на одну стипендію претендували три людини.
Також ми писали, які пільги для студентів в Україні. Зокрема, назвали знижки на оплату навчання, житло та підвищені стипендії.