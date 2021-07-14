Рада присудила 30 іменних стипендій молодим науковцям
Фото: Рада прийняла постанову про присудження іменних стипендій 30 молодим вченим (Віталій Носач/РБК-Україна)
Верховна рада присудила 30 іменних стипендій молодим науковцям. Народні депутати ухвалили відповідний проект постанови №5740.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
"За" проголосували 350 нардепів.
Цього року до освітнього комітету надійшло 90 робіт, тобто, на одну стипендію претендували три людини.
Розмір стипендії складає понад 11 тисяч гривень щомісячно.
Нагадаємо, раніше комітет парламенту з питань освіти рекомендував парламенту ухвалити цю постанову.