Пільги для студентів в Україні: знижки на оплату навчання, житло та підвищені стипендії

Студенти в Україні мають досить багато різних пільг - від проживання в певних умовах до знижки на оплату навчання. З 1 липня в Україні піднявся прожитковий мінімум, а разом з ним підвищили й стипендії для декількох категорій студентів.

Які пільги мають студенти в Україні, і які стипендії будуть в наступному навчальному році, розповіли в матеріалі видання " Слово і діло ".

Соціальні стипендії

На ці стипендії мають право студенти, які навчаються на денному навчанні за держзамовленням, у них немає академічної заборгованості. На таку стипендію мають право:

Діти-сироти та позбавлені батьківського піклування

Особи, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

Шахтарі зі стажем підземної роботи не менше трьох років

Діти шахтарів (стаж підземної роботи у батьків повинен бути понад 15 років)

Учасники бойових дій

Постраждалі учасники Революції Гідності та їхні діти

Діти, чиї батьки загинули або пропали безвісти в АТО/ООС

Діти, чиї батьки загинули під час масових акцій протесту

Діти-переселенці

Діти з інвалідністю I-III групи

Стипендія у дітей сиріт з 1 липня стала 3 765 гривень, для осіб старше 18 років – 3 568 гривень. Для студентів, які залишилися без батьків віком від 18 до 23 років – 3 568 гривень.

Такі студенти мають право на безкоштовне забезпечення підручниками та безкоштовне користування Інтернетом.

Знижка на оплату навчання

На податкову знижку при оплаті навчання студенти мають право, але для цього теж є кілька умов:

Студенти-контрактники можуть повернути частину витрат на оплату навчання у вигляді податкової знижки згідно зі ст.166 ПКУ. Знижка може скласти 18%.

Відшкодування можливе лише у вищих навчальних закладах України.

Якщо студент не отримує стипендію з бюджету або отримує спонсорську стипендію, і при цьому працює, то він має право на ПСП у розмірі 150%, якщо розмір зарплати менш як 3 300 гривень.

Якщо студент працює та отримує стипендію з бюджету, то ПСП на нього не поширюється.

Житло

Якщо студенти створили сім'ю, то вони мають право на проживання в гуртожитках в окремій кімнаті.

Також у пільговиків є право отримати кімнату в гуртожитку безкоштовно або зі знижкою при оплаті.

Транспорт

Студенти мають знижку на проїзд у міському громадському транспорті в розмірі 50% від оплати. У залізничних вагонах-50% від вартості квитка.

Матеріальна допомога від профспілок

Студенти, які є членами профспілок у вищих навчальних закладах, можуть отримати від профспілки матеріальну допомогу.

Пільги для студентів в Україні