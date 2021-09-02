В Україні студентам підвищать стипендії: коли і на скільки
В Україні підвищать студентам стипендії. Це відбудеться з 1 січня 2022 року.
Про це на засіданні уряду передавати прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Кому підвищать виплати
Так, в установах профтехосвіти стипендії обіцяють збільшити у 2,5 рази, а студентам вузів стипендії підвищать мінімум в 1,5 рази.
Останній раз стипендії підвищували у 2017 році, нагадав Шмигаль.
На скільки підвищать стипендії
На сьогоднішній мінімальна академічна стипендія до навчальних закладів 3-4 рівнів акредитації становить 1 300 гривень на місяць. Передбачається, що після 1 січня 2022 року - стипендія складе 2000 гривень.
Звичайна стипендія в закладах профтехосвіти становить 490 гривень, тобто після підвищення вона буде більшою, ніж 1 225 гривень.
Студенти профтехучилищ щомісяця отримують 490 грн. Підвищеної стипендії для них немає.
Як ми раніше писали, Рада присудила 30 іменних стипендій молодим ученимм.