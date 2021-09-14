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В Украине вырастут стипендии: известно, сколько будут получать студенты

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Вторник 14 сентября 2021 19:30
В Украине вырастут стипендии: известно, сколько будут получать студенты Украинским студентам повысят стипендии (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Украине стипендии увеличатся в 2022 году. В частности, повышение коснется не только тех, кто учится в учреждениях высшего образования, но и студентов ПТУ.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресконференции во вторник, 14 сентября.

Кому повысят выплаты

Так, в вузах будут платить по 2000 грн в месяц, а отличникам – по 2550 грн. В профтехучилищах стипендии вырастут в 2,6 раза, а именно до 1250 грн.

"Впервые за последние годы увеличили стипендии в профессиональных технических учреждениях среднего и специального образования", – отметил глава правительства.

Какая сейчас стипендия

Сейчас студенты дневной формы обучения вузов получают 1300 гривен стипендии. Лучшие студенты получают повышенную стипендию, которая составляет 1600 гривен.

Студенты колледжей и техникумов дневной формы обучения получают 980 гривен выплаты. Размер повышенной стипендии для них составляет 1250 гривен. Студенты профтехучилищ ежемесячно получают 490 грн. Повышенной стипендии для них нет.

Как мы ранее писали, Совет присудила 30 именных стипендий молодым ученым. Народные депутаты приняли соответствующий проект постановления №5740. В частности, в этом году к образовательному комитету поступило 90 работ, то есть, на одну стипендию претендовали три человека.

Также мы писали, какие льготы для студентов в Украине. В частности, назвали скидки на оплату обучения, жилье и повышенные стипендии.

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