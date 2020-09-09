В Україні одержувачів субсидій чекають 3 перевірки: кому доведеться повернути гроші

В Україні одержувачів субсидій перевірятимуть по-новому (колаж РБК-Україна)

В Україні запровадили нову систему перевірки отримувачів субсидій

Отримувачів субсидій в Україні будуть перевіряти за новими правилами у три етапи, і в разі виявлення помилок, невідповідностей у деклараціях чи боргів по комуналці гроші доведеться повернути державі.

Крім того, пільговики також повинні будуть відшкодувати витрати на судові позови (кілька тисяч гривень), оскільки орган соцзахисту звертається в суд для повернення виданих коштів. Про це передає "Обозреватель".

За словами юриста Олександра Плахотника, практика трьохетапної верифікації існує в більшості розвинених країн, і Україна фактично виконала міжнародні рекомендації.

Які етапи перевірки отримувачів субсидій:

перед призначенням держдопомоги;

під час отримання виплати;

протягом 3 років після скасування виплат.

Перевірки здійснює не міністерство соціальної політики. Міністерство фінансів України створило інформаційно-аналітичну платформу верифікації, яка об'єднує в одному місці інформацію про реципієнта з багатьох джерел.

Так, Мінфін надсилає свої рекомендації у Мінсоцполітики про скасування таких субсидій за таким-то адресами. У відомстві наголосили, що виплату людям не скасовуватимуть у випадку наявності помилки чи невідповідності в базах даних.

"Після верифікації проходить 2-й етап перевірки. Якщо знайшли якусь підозру або невідповідність, цю інформацію перевіряють, зіставляють і вже тільки після цього приймають рішення", - кажуть у Мінсоцполітики.

Наголошується, що будь-яке порушення рано чи пізно можуть виявити, тому настійно рекомендується чесно заповнювати декларацію.

Кому відмовлять у наданні субсидії

якщо є будинок площею від 200 квадратних метрів або квартира від 120 "квадратів";

автомобіль віком до 5 років;

якщо робили покупку на суму від 50 тисяч гривень;

тим, хто останнім часом не сплачував єдиний соцвнесок (ЄСВ) і не перебував на обліку в Центрі зайнятості;

якщо є заборгованість по комуналці.

Як розповів заступник глави Мінсоцполітики Віталій Музиченко, з травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальник послуг, і аналізується, чи платив одержувач субсидії за комунальні послуги.

"Якщо він це робив справно, то він і надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про надання цієї пільги у безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися із заявою і знову повернути готівкову форму", - пояснив чиновник.

Раніше повідомлялося, що в Україні одержувачів субсидій будуть перевіряти в режимі реального часу.

Нагадаємо, нещодавно у Мінсоцполітики розповіли, кого з українців можуть позбавити субсидії та хто опинився в зоні ризику.