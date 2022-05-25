Абітурієнти складатимуть спрощене ЗНО онлайн, але за фізичної присутності: як це буде

Українські випускники цього року замість звичайної форми зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) у класичній формі складатимуть його у спрощеному вигляді - онлайн, але не дистанційно, а будучі присутні в центрі тестування.

Про це повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

Він зазначив, що у всіх центрах для проходження національного мультипредметного тесту (НМТ) встановлять необхідне спецобладнання, щоб при фізичній присутності абітурієнта вони могли складати тести онлайн.

Горбачов додав, що в центрах будуть інструктори, які допоможуть розібратися з процесом.

На виконання тестів даватиметься дві години, і кожен учасник НМТ може самостійно вирішувати, як розподілити цей час.

"Відмінність цього тесту від класичного ЗНО полягає в тому, що це тестування не передбачає відкритих відповідей", - розповів освітній омбудсмен та пояснив, що там не буде зв'язного висловлювання, а лише "відповіді на конкретні питання, поставлені в тестах".