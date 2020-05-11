В Україні відновлюють роботу сервісні центри МВС: як записатися на прийом

Сервісний центр МВС (фото: mvs.gov.ua)

Із завтрашнього дня, 12 травня, почнуть працювати сервісні центри МВС

Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ починають працювати після карантину. Українці зможуть скористатися їх послугами починаючи з вівторка, 12 травня. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

Щоб уникнути стовпотворіння в сервісних центрах МВС, була розроблена послуга "Запис в електронну чергу" на сайті: www.hsc.gov.ua. Щоб записатися, перше, що потрібно зробити - пройти ідентифікацію. Це можна зробити через Bank ID або ЕЦП.

Далі необхідно вибрати потрібний Сервісний центр МВС. Після цього користувач отримає дату і час, на який йому потрібно підійти.

Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які... Опубліковано Антоном Геращенко Понеділок, 11 травня 2020 р.

Якщо ж в необхідному центрі немає електронної черги на запис, то можна записатися за номером телефону конкретного сервісного центру МВС. Геращенко також зазначив, що кожний онлайн запис є індивідуальним, і його не можна передавати іншій людині. При невідповідності даних реєстрацію в електронній черзі можуть скасувати.

Також системою встановлені обмеження, які стосуються кількості записів в день. На одну послугу можна записатися тільки один раз в день.

В цілях безпеки сервісні центри обладнали захисними перегородками, також є відмітка соціальної дистанції. На одну людину має припадати не менше 10 квадратних метрів. А дистанція між відвідувачами повинна бути не менше 1,5 метра.

Нагадаємо, що за словами експерта, економіка України через вимушений карантин знаходиться на межі краху. Якщо не почнуть працювати підприємства і не налагодиться торгівля, то економічна ситуація в країні може значно погіршиться.