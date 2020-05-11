ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД: как записаться на прием

STYLERЖизнь    11.05.2020 - 22:02
В Украине возобновляют работу сервисные центры МВД: как записаться на прием
Сервисный центр МВД (фото: mvs.gov.ua)

С завтрашнего дня, 12 мая, начнут работать сервисные центры МВД

Сервисные центры Министерства внутренних дел начинают работать после карантина. Украинцы смогут воспользоваться их услугами начиная со вторника, 12 мая. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на своей странице в Facebook.

Чтобы избежать столпотворения в сервисных центрах МВД, была разработана услуга "Запись в электронную очередь" на сайте: www.hsc.gov.ua. Чтобы записаться, первое, что нужно сделать - пройти идентификацию. Это можно сделать через Bank ID или ЭЦП.

Далее необходимо выбрать нужный Сервисный центр МВД. После этого пользователь получит дату и время, на которое ему нужно подойти.

Завтра, 12 травня, після двох місяців вимушеної перерви на карантин, починають свою роботу Сервісні центри МВС, які...

Опубликовано Антоном Геращенко Понедельник, 11 мая 2020 г.

Если же в необходимом центре нет электронной очереди на запись, то можно записаться по номеру телефона конкретного сервисного центра МВД. Геращенко также отметил, что каждая онлайн запись является индивидуальной, и ее нельзя передавать другому человеку. При несоответствии данных регистрацию в электронной очереди могут отменить.

Также системой установлены ограничения, которые касаются количества записей в день. На одну услугу можно записаться только один раз в день.

В целях безопасности сервисные центры оборудовали защитными перегородками, также имеется пометка социальной дистанции. На одного человека должно приходится не меньше 10 квадратных метров. А дистанция между посетителями должна быть не менее 1,5 метра.

Напомним, что по словам эксперта, экономика Украины из-за вынужденного карантина находится на грани краха. Если не начнут работать предприятия и не наладится торговля, то экономическая ситуация в стране может значительно ухудшится.

Теги Новости Украины Антон Геращенкокарантин
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь