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Київ виходить з карантину: фото і відео оживаючого міста

STYLERЖиття    11.05.2020 - 11:16
Київ виходить з карантину: фото і відео оживаючого міста
У Києві почали послаблювати карантин (фото РБК-Україна)

У мережі показали, як оживає українська столиця після ослаблення карантину

В Україні з 11 травня розпочався перший етап ослаблення карантину через коронавірус. Київ не став винятком. З цього дня у столиці запрацюють салони і перукарні, можна буде гуляти в парках і скверах, відкриються непродовольчі магазини і літні майданчики кафе і ресторанів з дотриманням певних умов.

У Telegram-каналі Pavlovsky News показали фотографії, на яких можна побачити, що в цей день великі ресторани ще не поспішають відкриватися, а ось дрібні точки на кшталт Макдональдса вже відкрили свої двері для клієнтів і облаштували столики на вулиці.

Київ виходить з карантину: фото і відео оживаючого містаКиїв виходить з карантину: фото і відео оживаючого містаКиїв виходить з карантину: фото і відео оживаючого містаЯк виглядає Київ 11 травня (фото: Pavlovsky News)

Судячи по знімках, величезного ажіотажу біля закладів немає. Самі власники кафе і ресторанів кажуть, що відкритися з певними умовами вийде не так швидко, як хотілося б.

"Дуже багато нюансів треба дотримати, щоб відкритися. У 20-х числах, приходьте, не раніше", - заявив співробітник одного з ресторанів.

У Києві послабили карантин 11 травня (YouTube)

Нагадаємо, що закладам дозволили відкритися з 11 травня тільки на певних умовах. У кафе повинна бути літній майданчик, відстань між столиками повинно бути не менше 1,5 метра. Персонал зобов'язаний бути в засобах захисту - маска, рукавички. Клієнтам дозволяється відвідування кафе не більше двох осіб за столом, діти до 14 років не вважаються.

Як ми раніше писали, сьогодні в Україні розпочинається перший етап пом'якшення карантину.

Теги Новини України Київкарантин
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