Можемо не витримати: експерт про вплив карантину на економіку України

Економіка України 2020 (колаж: РБК-Україна)

Економіка України в 2020 році зіткнулася з рядом труднощів

Економіка України через пандемію коронавіруса знаходиться на межі краху. Якщо влада не відновить роботу підприємств і не налагодять торгівлю, економічна ситуація може істотно заглибитися. Експерт в економіці Андрій Новак вважає, що на вихід з кризи істотно впливають карантинні заходи та їх тривалість. А от експерт Володимира Сіденко зазначає, що через коронакризу Україні доведеться реструктуризувати економіку в цілому.

Як повідомив економіст Андрій Новак в ефірі каналу "Україна 24", наслідки епідемії залежать від того, як довго триватимуть обмеження.

"Є оцінки наслідків карантину, вони коливаються в межах втрати ВВП мінус 5,5% — це оптимістичний сценарій і песимістичний — мінус 11,5% ВВП. Ми тут знаходимося в залежності не від економічних подій, а від медичного аспекту існуючих обмежень і того, в яких темпах вони будуть зніматися. І не можна також виключати другу хвилю, деякі країни повертаються до жорстких обмежень ", — сказав він.

Також експерт зазначив, що введення карантину в Україні позитивно позначилося на розвитку ситуації.

"Україна вчасно ввела карантин після першого смертельного випадку в Чернівецькій області, якби цього не було, у нас були б зовсім інші цифри захворюваності та смертності. А те, що після двох місяців вже йдуть і протести, і рішення місцевих органів влади — це через те, що не витримує економіка", — додав Новак.

На думку економічного експерта Володимира Сіденка, мова йде не тільки про спад економіки, але і про реструктуризацію економічної діяльності в цілому, щоб менше залежати від глобальних процесів. Про це він розповів виданню "Слово і Діло".

"Це буде викликати структурні зрушення, які також пов'язані з тим, що певні потужності будуть вибувати з гри, а нові будуть отримувати швидкий розвиток і необов'язково ці процеси будуть відбуватися паралельно. Для України це буде серйозний виклик, оскільки країна дуже залежна від зовнішніх факторів розвитку. Мова йде як про залежність від експортних ринків, так і від фінансів. Звичайно, нам буде важко отримувати надходження зовнішніх коштів в умовах, коли на них претендує величезна кількість країн. Якщо раніше Україна була, скажімо, одним з популярних клієнтів міжнародних фінансових організацій, то сьогодні це вже не так", – зазначив Володимир Сіденко.

Раніше МОЗ опублікував рекомендації бізнесу на період пом'якшення карантину.

Також повідомлялося, що з України можуть почати літати літаки трьох авіакомпаній.