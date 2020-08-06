В Україні збільшать стипендії: які категорії отримають надбавку

В Україні підвищать стипендії (Фото: РБК-Україна)

Підвищені стипендії почнуть отримувати кілька категорій учнів

В Україні збільшать державні виплати дітям-сиротам, а також особам, які позбавлені батьківського піклування. Також будуть збільшені щорічні виплати грошової допомоги на придбання навчальної літератури.

Президент України Володимир Зеленський підписав спеціальний закон, який регулює збільшення стипендій для дітей-сиріт. Про це йдеться в повідомленні на сайті Офісу президента України.

"Дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа, а також учням, студентам (курсантам), які під час навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків, надано право на отримання соціальної стипендії, посадового окладу у всіх закладах вищої освіти, незалежно від їх відомчого підпорядкування", - сказано в повідомленні

Згідно з законом, розмір соціальної стипендії, посадового окладу становить не менше 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку. По досягненні такими дітьми віку 18 років – 150 відсотків розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Варто відзначити, що соціальна стипендія у ПТУ складає 1000 гривень.

Стипендія для учнів ВНЗ – близько 2000 гривень на місяць.

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