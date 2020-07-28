В Україні заморозили програму допомоги новонародженим: що тепер буде з бебі-боксами

В Україні дефіцит бебі-боксів (колаж: РБК-Україна)

В Україні виникли серйозні проблеми з "пакетом маляти"

В Україні з самого початку впровадження державної програми під назвою "пакунок маляти" або бебі-бокс виникли проблеми. Замість одноразової допомоги, яку батьки малюків повинні отримувати в пологовому будинку, обіцяють гроші, а хтось отримує довідку для соцзабезу.

Втім, породіллі в деяких областях "пакету малюка" і в очі не бачили. Тепер, якщо батькам і дадуть підгузки "нульового" розміру або пелюшки, їх залишиться хіба що продавати, адже новонароджені з бебі-боксу вже виросли, пише ТСН.

У Міністерстві соцполітики визнають, що проблема з пакетом малюка є. Річ у тому, що в березні 2020-го механізм закупівлі змінився. Тепер кошти виділятимуться з держбюджету, а не з обласних бюджетів (так було раніше).

І вже на початку літа почалися проблеми з дефіцитом бебі-боксів. На придбання речей для немовлят в цьому році з держбюджету мають виділити 1,2 млрд гривень. Освоїти ці кошти зголосилося 13 учасників, а до тендеру допустили лише чотирьох. А ті, кому відмовили, пішли в Антимонопольний комітет.

АМКУ, своєю чергою, наприкінці червня 2020 року вирішив взагалі скасувати закупівлі бебі-боксів через скарги. Таким чином програма поставлена на паузу. І в тих областях, де "пакети" ще є, їх видають.

Цікаво, що в окремих областях замість пакета малюка дають довідку. З документом треба йти в управління соціального захисту і стати в "режим очікування".

Зате замість бебі-боксів у 2020 році уряд обіцяє породіллям виплатити грошові компенсації. Принаймні у Мінсоцполітики запевняють, що вже розробили відповідний проєкт розв'язання цієї проблеми. Але, як і кому будуть виплачувати гроші, не йдеться. Попередньо, грошовий еквівалент "пакету малюка" становить 5 тисяч гривень.

А ось у Донецькій області бебі-боксів не бачили з моменту впровадження програми у 2018-му.

"Хочу звернутися до Вас з проханням розібратися у ситуації з "бебі-боксами" в Донецькій області, а саме, чому вже 3 роки їх тут не видають, як, власне, навіть і грошової компенсації! Я зараз вагітна, мені народжувати у вересні, і я дуже розраховувала на цей пакет, але на деяких обласних сайтах пишуть навіть, що дітям, народженим у 2018-2019 роках видадуть компенсацію у розмірі, то 3250, то 3500 грн, замість 5000 грн (як в інших областях), але навіть цих грошей не видали, а дітям, народженим у 2020 році, не слід розраховувати навіть на цю компенсацію, мовляв, програму переглядають", - звернулася до ЗМІ Олена з Донецької області

Що ж стосується виплати компенсації жителям Донецької області, яка залишилася без "бебі-боксів" ще в 2018-19 роках, то вона не виплачувалася через блокування виділення коштів з держбюджету Міністерством фінансів. І тільки в 2020 році Донецька ОДА запровадила виплату грошової допомоги особам, які проживають на підконтрольній території, в яких народилися діти від 1 вересня 2018 року по 31 грудня 2019 року, коштом обласного бюджету. Як повідомили в облдержадміністрації, виплати розпочато вже від липня 2020 року в розмірі 3250 гривень на одну дитину (саме стільки коштував "бебі-бокс" в 2018-2019 роках).

Щоб отримати компенсацію жителям Донецької області, необхідно з документами (заява у довільній формі із зазначенням номера телефону та рахунку в банку, свідоцтво про народження та його копія) звернутися в управління соцзахисту до 9 грудня 2020 року.

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