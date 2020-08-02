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Українським пенсіонерам підготували приємний сюрприз: кого чекає надбавка та як її отримати

Неділя 02 серпня 2020 11:18
Українським пенсіонерам підготували приємний сюрприз: кого чекає надбавка та як її отримати
Пенсії в Україні 2020 (колаж РБК-Україна)

Виплати зможуть отримати не всі

Обіцянка підвищити пенсійні виплати в наступному році торкнеться, на жаль, далеко не всіх пенсіонерів, а виключно тих, хто досяг віку старше 75 років. Також варто відзначити й той факт, що надбавка до пенсії буде щомісячною.

"Ми працюємо над цим питанням. Перший крок ми зробили для пенсіонерів 80+. І в наступному 2021 році буде обов'язково зроблено підвищення, це буде адресне підвищення для категорії 75+ пенсіонерів", - заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі "112 Україна".

Крім цього, починаючи вже з січня 2020 року мінімальні виплати пенсій повинні будуть складати близько 2 400 гривень. А вже в липні 2021 року зростуть до 2600 гривень.

Ці підвищення слід очікувати пенсіонерам у віці не менше 65 років. При цьому, обов'язково треба мати стаж роботи від 30 для жінок та 35 для чоловіків.

Тим не менш, у березні 2021 року збираються провести планову індексацію для всіх пенсіонерів, щоб захистити від інфляції шляхом прив'язки до індексу споживчих цін.

На сьогоднішній день середній розмір пенсійної виплати в Україні становить майже 3 400 гривень. А "суперпенсії" (понад 10 000 гривень) отримують майже 333 000 пенсіонерів.

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