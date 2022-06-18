В Україні вдарить сильна спека: температура підніметься до +33

Погода в Україні у неділю, 19 червня, буде спекотно, без опадів. Максимальна температура повітряна вдень очікується до +33 градусів, мінімальна +25 градусів.

Яка погода очікує українців - читайте нижче.

За словами синоптика Наталки Діденко, завтра,19-го червня, Україна належатиме впливу антициклону, який охопить практично всю континентальну Європу, атмосферні фронти лише торкатимуться заходу та півночі Європи.

Опадів у неділю в Україні не передбачається, буде сухо й сонячно.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі сягатиме +10...+15 градусів, на узбережжі морів до +18, вдень +25...+30, на крайньому заході до +33.

У Києві неділя обіцяє бути сухою, ясною, з невеликою хмарністю та помірною спекою, до +30 градусів. Вночі очікується +13...+15 градусів. Вітер переважно південно-західний 5-10 м/с.

Додамо, що вже у понеділок спека посилиться до +30...+33 градусів. Однак, у вівторок, 21-го червня, буде прохолодніше, дощі освіжать повітря до +25 градусів.

Погода в Україні на 19 червня