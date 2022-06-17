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В спеку чи при похолоданні: коли саме шалено клює риба

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П'ятниця 17 червня 2022 20:40
В спеку чи при похолоданні: коли саме шалено клює риба Фото: Коли краще клює риба (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Риба дуже чутлива до погодних факторів, як от температура, атмосферний тиск, синоптичні зміни. Тому досвідчені рибалки завжди звіряються з прогнозом погоди, коли планують похід до річки чи ставка.

Коли треба йти рибалити - в спеку чи при похолоданні - читайте нижче в нашому матеріалі.

Як саме температура впливає на апетит риби

Як пишуть експерти Fishub, майже вся риба краще і швидше перетравлює їжу в теплій воді, а значить і харчуватися вона буде частіше.

Однак спеку риба не любить. Вона йде поглибше, де прохолодніше, коли температура води підвищується. А на пошуки їжі виходить з настанням сутінок.

Водночас коли температура піднімається після тривалого похолодання, мирна риба стає активнішою. А хижак, навпаки, любить, коли похолодає.

Висновок можна зробити такий: коли похолодало треба йти на хижака, потепліло - на мирну рибу. При спеці треба рибалити рано вранці, пізно ввечері чи вночі. А при різкому похолоданні риба стає менш активною і кльов знижується.

У кожної риби своя улюблена температура

  • Карась клює при 12-30 градусах (інтенсивно при 19-23). Ловити треба рано вранці чи ввечері.
  • Короп клює при 10-30 (інтенсивно при 20 градусах). На світанку, у вечірні зорі, теплі ночі.
  • Лящ клює при 5-23 (інтенсивно - 15-18). Ловити - на світанку, перед заходом сонця, вдень, в теплі ночі.
  • Щука клює при 4-23 (інтенсивно - 13-16). Ловити треба вранці, ввечері в похмуру погоду.
  • Окунь при 4-21 (інтенсивно при 12-15). Вранці, ввечері, в похмуру погоду.

Не тільки температура важлива

Експерти кажуть, що на зміну настрою риби більше за температуру впливають коливання атмосферного тиску. Різкі стрибки призводять до того, що риба практично не клює, особливо, якщо тиск "скаче" вгору.

А найкраще риба клює, коли тиск стабільний протягом кількох днів, або повільно знижується.

Раніше ми писали, як зробити прикормку для коропа своїми руками.

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