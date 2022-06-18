В Украине ударит сильная жара: температура поднимется до +33

Погода в Украине в воскресенье, 19 июня, будет жаркой, без осадков. Максимальная температура воздуха днем ожидается до +33 градусов, минимальная +25 градусов.

Какая погода ожидает украинцев - читайте ниже.

По словам синоптика Наталки Диденко, завтра, 19-го июня, Украина будет принадлежать влиянию антициклона, который охватит практически всю континентальную Европу, атмосферные фронты будут лишь касаться запада и севера Европы.

Осадков в воскресенье в Украине не предвидится, будет сухо и солнечно.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет достигать +10...+15 градусов, на побережье морей до +18, днем +25...+ 30, на крайнем западе до +33.

В Киеве воскресенье обещает быть сухим, ясным, с небольшой облачностью и умеренной жарой, до +30 градусов. Ночью ожидается +13...+15 градусов. Ветер преимущественно юго-западный 5-10 м/с.

Добавим, что уже в понедельник жара усилится до +30...+33 градусов. Однако, во вторник, 21-го июня, будет прохладнее, дожди освежат воздух до +25 градусов.

Погода в Украине на 19 июня