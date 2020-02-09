В Україні значно зростуть аліменти на дітей: подробиці

В Україні збільшать аліменти на дітей (колаж: РБК-Україна)

Аліменти на дітей будуть підвищуватися в декілька етапів

Аліменти на дітей в Україні будуть двічі підвищено протягом 2020 року. Пов'язане таке зростання соціальних виплат з поетапним збільшенням прожиткового мінімуму. Останнє таке підвищення відбулося 1 січня, наступні етапи будуть в липні та грудні. Як зміняться мінімальні виплати на дітей протягом 2020 року - в матеріалі Styler.

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Так, у Міністерстві соціальної політики представили інфографіку, в якій показали, як виростуть суми виплат на дитину в залежності від її віку.

Мінімальні аліменти на дитину віком до 6 років:

з 01 січня 2020 - 1779 грн,

з 01 липня 2020 - 1859 грн,

з 01 грудня 2020 - 1921 грн.

Мінімальні аліменти на дитину від 6 до 18 років:

з 01 січня 2020 - 2218 грн,

з 01 липня 2020 - 2318 грн,

з 01 грудня 2020 - 2395 грн.

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В Україні збільшать аліменти на дітей (фото: facebook.com/MLSP.gov.ua)

Варто відзначити, що в Україні змінилося законодавство про боржників за аліментами. В ряді випадків один з батьків може вивезти дитину за кордон без дозволу другого, який заборгував з виплатами.