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Борги за аліментами: українцям нагадали про важливий нюанс у сезон відпусток

STYLERЖиття    28.05.2019 - 20:27
Борги за аліментами: українцям нагадали про важливий нюанс у сезон відпусток
Як вивезти дитину за кордон без дозволу боржника за аліментами (колаж: РБК-Україна)

Злісні боржники за аліментами не завжди можуть заборонити вивіз дитини за кордон

Боржники за сплатою аліментів мають право не дати дозвіл іншому з батьків вивезти дитину за кордон навіть на короткий термін. Ящо ж один з батьків хоче поїхати з дитиною за кордон у відпустку, варто пам'ятати, що у деяких випадках такий дозвіл не потрібен. Про це говориться в Законі України № 2475-VIII "Про створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання".

На термін до одного місяця і більше можна вивезти дитину без дозволу боржника, у таких випадках: 

  • заборгованість сягає понад 4 місяці;
  • або понад 3 місяці дитині з інвалідністю чи тяжкою хворобою.

Зазначимо, що для цього все ж необхідно зібрати певний пакет документів:

  • Довідка про наявність у другого з батьків заборгованості по сплаті аліментів. Її можна отримати за місцем виконання рішення про стягнення аліментів.
  • На кордоні треба пред’явити таку довідку.
  • Також необхідно надати документ, який підтверджує інвалідність або тяжку хворобу дитини, якщо такі є, а борг за аліментами складає менше чотирьох місяців.

Борги за аліментами: українцям нагадали про важливий нюанс у сезон відпусток

Як вивезти дитину за кордон без дозволу боржника за аліментами (фото: pixabay.com)

Причому за кордон можна виїздити не лиша у відпустку чи на лікування, а й на навчання, для участі в дитячих змаганнях, фестивалях, олімпіадах і конкурсах за кордоном.

Зазначимо, що такий закон захищає одиноких батьків від шантажу з боку батьків-боржників заради відмови від аліментів.

До слова, згідно з ініціативою Мін'юсту "Чужих дітей не буває" були передбачені чотири основні санкції для небажаючих платити аліменти.

Також ми писали про те, що в Тернопільській області 58-річний чоловік підпалив машину колишнього зятя за те, що той кинув його дочку з двома дітьми і відмовлявся платити аліменти.

В Україні у неповних сім'ях живуть 3 млн дітей У Мін'юсті розповіли про ефект від законів з пакету "Чужих дітей не буває"
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