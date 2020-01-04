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В Україні збільшився розмір аліментів

Новини » Економіка     04.01.2020 - 16:32
В Україні збільшився розмір аліментів
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму

Міністерство юстиції України нагадує про те, що у 2020 році у зв’язку із новим розміром прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebook.

Згідно з повідомленням, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2218 грн.

Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:

  • для дітей віком до 6 років - 889,5 грн;
  • для дітей віком від 6 до 18 років - 1109 грн.

"Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку", - йдеться в повідомленні.

Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, додали в міністерстві.

В Україні збільшився розмір аліментів

Як повідомляло РБК-Україна, у базах даних прикордонників на початок 2020 року перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.

Нагадаємо, прожитковий мінімум був збільшений з 1 грудня 2019 року і з 1 січня 2020 року його розмір не змінювався.

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