В Україні збільшився розмір аліментів

Розмір аліментів залежить від прожиткового мінімуму
Міністерство юстиції України нагадує про те, що у 2020 році у зв’язку із новим розміром прожиткового мінімуму збільшено розмір аліментів. Про це повідомляється на сторінці міністерства у Facebook.
Згідно з повідомленням, для дітей віком до 6 років прожитковий мінімум становить 1779 грн, а для дітей віком від 6 до 18 років - 2218 грн.
Таким чином, мінімальний гарантований розмір аліментів становитиме:
"Ці показники слід враховувати, якщо із зарплати працівників потрібно утримувати аліменти не у твердій грошовій сумі, а в прив'язці до прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку", - йдеться в повідомленні.
Як і раніше, максимальний розмір аліментів становить 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку, додали в міністерстві.
Як повідомляло РБК-Україна, у базах даних прикордонників на початок 2020 року перебуває близько 120 тисяч осіб, яким виконавчими службами обмежено виїзд за межі України через несплату аліментів.
Нагадаємо, прожитковий мінімум був збільшений з 1 грудня 2019 року і з 1 січня 2020 року його розмір не змінювався.