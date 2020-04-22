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Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 07:00
Українцям на період карантину пропонуватимуть роботу з зарплатою 6-8 тис. гривень
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Шмигаль зазначив, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць

Українцям пропонуватимуть роботу на період карантину з оплатою праці до 8 тис. гривень. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

Так, Шмигаль нагадав, що Кабмін працює над створенням 500 тисяч робочих місць, які "дадуть можливість людині місяць-два-три протриматись в умовах існуючих обмежень" і "заробляти, а не чекати, що держава виплатить якісь мізерні кошти".

Зокрема, мова йде про роботу в соціальній, комунальній та бюджетній сферах. Також очільник уряду згадав і про "Велике будівництво", де, за його словами, близько 170 тисяч робочих місць і ще близько 150 тисяч - в супутніх сферах.

"От у нас є шанс створити декілька сотень тисяч робочих місць, не те що цього року, а буквально вже в ці місяць-півтори...Недорогих (робочих місць, - ред.). Можу сказати умовно, поки ми ще рахуємо, але сума коливається 6000-8000 гривень", - сказав він.

Як приклад, він зазначив, що українцям можуть запропонувати класти бруківку чи бути озеленювачем.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за даними Нацбанку, з середини березня 2020 року кількість нових вакансій в України впала вдвічі і наразі на одну вакансію претендують троє осіб.

РБК-Україна також повідомляло, що за рішенням Кабміну, на час карантину мінімальну допомогу по безробіттю збільшили до тисячі гривень.

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