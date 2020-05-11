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У травні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних

Новини » Коронавірус     11.05.2020 - 14:35
У травні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних
Ілюстративне фото (УНІАН)

На виплати безробітним Кабмін виділив 6 млрд гривень допомоги

За інформацією Державного центру зайнятості, у травні під час карантину в Україні додатково зареєструвалися 140 тисяч безробітних. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, в ОП відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням президента Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу. Інформацію по безробітним надав глава Кабміну Денис Шмигаль.

"Прем’єр-міністр також повідомив, що, за інформацією Державного центру зайнятості, цього місяця зареєструвалося додатково 140 тисяч безробітних. Щоб допомогти з виплатами людям, які втратили роботу, Кабінет міністрів виділив шість мільярдів гривень з Фонду боротьби з коронавірусом", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в.о. Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк заявила, що найбільшу кількість безробітних в Україні зафіксовано в Дніпропетровській області. Вона підкреслювала, що в Україні з 12 березня кількість безробітних зросла на 166 тис. людей.

Як писало РБК-Україна, станом на 4 травня 2020 року кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 456,8 тис. осіб, що майже на 148,5 тис., або 48%, більше, ніж на відповідну дату минулого року (станом на 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисячі).

Теги Новини України безработицакарантин
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