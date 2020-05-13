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У Кабміні спрогнозували рівень безробіття на кінець 2020 року

Новини » Політика     13.05.2020 - 14:43
У Кабміні спрогнозували рівень безробіття на кінець 2020 року
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

На кінець року рівень безробіття складатиме понад 9%

На кінець 2020 року рівень безробіття в Україні перевищуватиме 9%, що вище за показник минулого року. Про це на засіданні уряду заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Петрашка, на кінець 2020 року рівень безробіття в Україні складе 9,4%, при цьому минулорічний показник безробіття - 8,2%.

"Що стосується прогнозу рівня безробіття на кінець 2020 року. Згідно з методологією Міжнародної організації охорони праці, рівень безробіття складе 9,4%, що є істотним зростанням з 8,2% в попередньому році", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що станом на 13 травня в Україні зареєстровано майже півмільйона безробітних. Шмигаль наголосив, що кожен тиждень кількість безробітних в Україні зростає.

Також РБК-Україна писало, що у Державному центрі зайнятості розповіли, скільки безробітних українців зареєструвалися під час карантину у травні. За даними відомства, у травні про безробіття повідомили 140 тисяч українців.

Крім того, найбільшу кількість безробітних зафіксовано в Дніпропетровській області. При цьому загальна кількість безробітних в Україні з 12 березня зросла на 166 тисяч людей.

Теги Новини України Кабінет Міністрів Українибезработица
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