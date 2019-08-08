В Україні різко погіршиться погода: якими областями пронесеться стихія (фото)

Погода в Україні в четвер, 8 серпня, буде лютувати на значній території країни, де очікуються локальні дощі, грози і сильний поривчастий вітер. Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Варто відзначити, що про погіршення погодних умов раніше писала і синоптик Наталка Діденко, яка дала штормове попередження, пов'язане із зіткненням двох атмосферних фронтів над Україною.

Так, сьогодні грозова стихія нагряне в Західну і Північну Україну, а також деякі центральні області - Вінниччину, Черкащину і Кіровоградщину. На інших територіях буде мінлива хмарність, опади не передбачаються.

Погода в Україні 8 серпня (фото: РБК-Україна)

Незважаючи на опади в країні буде досить комфортна температура, яка місцями досягатиме позначок спеки. Найпрохолодніше сьогодні в деяких західних областях: Львівській, Івано-Франківській та Волинській областях буде +24... +26.

На інших територіях від +26 до +30 градусів, а на Півдні до +31 за Цельсієм.

У Києві в четвер, 8 серпня, також пройдуть локальні грози з дощами та сильним вітром. Буде досить спекотно - від +27 до +29 градусів.

Погода в Україні 8 серпня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше були опубліковані шокуючі знімки наслідків прориву насипу під Одесою, в результаті якого на село в Білгород-Дністровському районі зійшов селевий потік.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.