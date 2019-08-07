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Україну накриє нова хвиля стихії: які області постраждають найбільше

STYLERЖиття    07.08.2019 - 12:26
Україну накриє нова хвиля стихії: які області постраждають найбільше
Погода в Україні 8 серпня (фото: pixabay.com)

Погода в Україні у четвер змусить українців відсиджуватися в приміщеннях

Погода в Україні в четвер, 8 серпня, принесе серйозні неприємності жителям деяких областей. Протистояння двох фронтів обумовить сильні пориви вітру, на значній частині країни завтра очікуються грози. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в Facebook.

Незважаючи на опади і вітер, температура повітря буде коливатися від комфортної +26 градусів до значень спеки до +33 за Цельсієм.

"Проте холодний атмосферний фронт циклону Xaver з центром над Північним морем (карта) дещо знизить градуси на Волині, Рівненщині та Львівщині" , - пише синоптик.

Цей же циклон принесе короткочасні дощі в західні області та місцями на Півночі.

Вже до вечора дощі доберуться і до Вінницької, Черкаської, Кропивницького та районів області.

Україну накриє нова хвиля стихії: які області постраждають найбільше

Погода в Україні 8 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

А над Чорним морем і узбережжі буде панувати антициклон Zella, який організовує суху і сонячну погоду на Сході, а також у південних і частині центральних областей.

Протистояння цих двох атмосферних фронтів стане причиною сильного вітру в Україні.

Діденко радить перенести ремонт даху на день-два пізніше і, як завжди, паркувати автомобілі подалі від старих великих дерев або білбордів.

У Києві в четвер, 8 серпня, очікується спека понад 30 градусів. Також синоптик прогнозує локальні дощі з грозами і сильний поривчастий вітер в столиці.

Україну накриє нова хвиля стихії: які області постраждають найбільше

Погода в Україні 8 серпня (фото: facebook.com/tala.didenko)

Раніше повідомлялося, що через негоду стався прорив дамби в Білгород-Дністровському районі Одеської області. В результаті події зійшов величезний селевий потік, який вбив місцевого жителя.

До речі, в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Нагадаємо, нещодавно потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

Синоптики попереджають про ускладнення погодних умов В Україні сьогодні очікується спека до +31
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