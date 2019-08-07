Накриє сильними грозами: синоптики розповіли, де сильніше всього зіпсується погода

Погода в Україні 8 серпня (Віталій Носач, РБК-Україна)

Погода в четвер стане неприємною несподіванкою у багатьох областях

Погода в Україні в четвер, 8 серпня, очікується несприятливою у багатьох областях країни. Синоптики прогнозують короткочасні дощі з грозами, місцями можливий сильний вітер.

Погода на сході України очікується суха, місцями можлива невелика хмарність, без опадів. Нічна температура повітря складе +12 +15 градусів, удень повітря прогріється до +26 +28 градусів, в Харкові і Дніпрі до +30 градусів.

У південних областях буде сухо, опади не прогнозуються. Вночі температура повітря складе +15 +20 градусів, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +26 +29 градусів, у Миколаєві до +31 градуса. У Криму сухо і сонячно, вночі +17 +19 градусів, вдень очікується +27 +29 градусів.

На півночі пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вночі очікується від +16 до +18 градусів, удень повітря прогріється до +27 +29.

Західні області накриє сильними грозами та короткочасними дощами. Нічна температура повітря коливатиметься від +16 до +19 градусів. Вдень повітря прогріється до +24 +29 градусів, місцями можливе до +30 градусів.

В центральній частині країни синоптики також прогнозують короткочасні дощі та грози. Вночі очікується від +15 до +17 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +28 +31 градус.

У Києві 8 серпня пройде гроза, можливий короткочасний дощ. Нічна температура повітря становитиме +17 +19 градусів, вдень прогріється до +27 +29 градусів.

Погода в Україні 8 серпня

Як зазначив народний синоптик Леонід Горбань у своєму коментарі для видання "Факти", з 8 серпня в Україну прийде потепління, а дощі до кінця місяця відступлять.

"В четвер, 8 серпня, на півдні України, в Одеській і Миколаївській областях, температура повітря підвищиться до 27-28 градусів тепла, а в деякі дні досягне позначки + 31 градус. З 17 по 24 серпня можливо ще одне пониження температури на півдні, в цей період стовпчики термометрів опустяться до позначки 25-27 градусів тепла. В кінці місяця буде невелике підвищення — до 28-29 вище нуля. Але в останні дні серпня температура знизиться до 23-24 градусів тепла. Опади до кінця місяця не будуть рясними. Дощі варто очікувати 16 і 18 серпня, а потім в кінці місяця — 26 та 28 серпня. Ось такий нас чекає серпень. Виснажливої спеки і повернення літа не буде, воно вже пройшло", - розповів синоптик.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що в Україну повертається спека і сильні грози.

А також розповідали про те, які області найбільше постраждають від негоди за прогнозом синоптиків.