В Украине резко ухудшится погода: по каким областям пронесется стихия (фото)

Погода в Украине в четверг, 8 августа, будет свирепствовать на значительной территории страны, где ожидаются локальные дожди, грозы и сильный порывистый ветер. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Стоит отметить, что об ухудшении погодных условий ранее писала и синоптик Наталка Диденко, которая дала штормовое предупреждение, связанное со столкновением двух атмосферных фронтов над Украиной.

Так, сегодня грозовая стихия нагрянет в Западную и Северную Украину, а также в некоторые центральные области - Винничину, Черкащину и Кировоградщину. На остальных территориях будет переменная облачность, осадки не предвидятся.

Погода в Украине 8 августа (фото: РБК-Украина)

Несмотря на осадки в стране будет довольно комфортная температура, которая местами будет достигать отметок жары. Прохладнее всего сегодня в некоторых западных областях: во Львовской, Ивано-Франковской и Волынской областях будет +24... +26.

На остальных территориях от +26 до +30 градусов, а на Юге до +31 по Цельсию.

В Киеве в четверг, 8 августа, также пройдут локальные грозы с дождями и сильным ветром. Будет довольно жарко - от +27 до +29 градусов.

Погода в Украине 8 августа (фото: meteo.gov.ua)

Ранее были опубликованы шокирующие снимки последствий прорыва насыпи под Одессой, в результате которого на село в Белгород-Днестровском районе сошел селевой поток.

Кстати, в Одесской области во время урагана на видео сняли огромный смерч, который изрядно напугал жителей региона.

Напомним, недавно мощный ураган пронесся по Запорожской области. Стихия срывала с домов крыши и валила деревья и столбы. В сети появились видео бури.