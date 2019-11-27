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Перерахунок пенсій у грудні: кому пощастить з надбавкою

STYLERЖиття    27.11.2019 - 11:05
Перерахунок пенсій у грудні: кому пощастить з надбавкою
Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Пенсії в Україні переглянуть з 1 грудня

Пенсії в Україні з 1 грудня будуть підвищені у зв'язку із збільшенням прожиткового мінімуму. Так, розмір мінімальних виплат по непрацездатності збільшиться з 1564 до 1638 грн, тобто на 74 гривні - детальніше у матеріалі Styler.

Так, в грудні прожитковий мінімум збільшиться з 2007 до 2102 гривень для працездатних осіб, для тих же, хто втратив працездатність, він зросте до 1638 грн. Мінімум для дітей до 6 років з 1 грудня складе 1779 гривень, а для вікової категорії від 6 до 18 років - до 2218 гривень.

Для тих же пенсіонерів, які мають достатній страховий стаж (35 років для чоловіків та 30 років для жінок), але в силу невисокої зарплати, отримують менше 2000 грн, буде надаватися доплата до цієї суми. Такі зміни почали працювати з 1 липня 2019 року.

Перерахунок пенсій у грудні: кому пощастить з надбавкою

Пенсії в Україні (колаж: РБК-Україна)

Крім того, ті пенсіонери, які після виходу на пенсію працювали, можуть отримати право на перерахунок виплат. Він проводиться у разі набуття права на встановлення надбавки, підвищення або пенсії за особливі заслуги перед Україною.

До речі, в Міністерстві соціальної політики незабаром можуть "відв'язати" пенсії, а також ряд інших соціальних виплат від прожиткового мінімуму.

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