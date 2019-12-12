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У ОП розробили нову програму підвищення пенсій

Новини » Політика     12.12.2019 - 23:34
У ОП розробили нову програму підвищення пенсій
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

У ОП хочуть збільшувати пенсію за віком

У Офісі президента України розробили нову програму підвищення пенсій. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі "Право на владу" на 1+1, передає РБК-Україна.

За словами президента, в ОП розробили стратегію підвищеня пенсій за віком. Він додав, що українська влада планує значно підвищити пенсії.

"Дивіться наступного року у нас зменшується кількість субсидіантів. Кількість людей, яким потрібні субсидії наступного року, не зменшиться. Заробітна плата збільшується. Зараз важлива місія нашої команди, коли немає грошей, але треба збільшити мінімальні пенсії. Хоча б для тих людей, яким дуже важко. У нас дійсно є програма, ми її розробили. Я не впевнений, що можу анонсувати, але це буде не тільки інформаційний подарунок: ми придумали цікаву стратегію підвищення пенсій за віком. Тобто спочатку ми готові сильно - це правда, підвищити пенсії", - заявив Зеленський.

Глава держави наголосив, що влада не зможе одразу збільшити виплати всім пенсіонерів.

"Всім не зможемо, адже 12 мільйонів пенсіонерів. То ми їх розбили на критерії. Спочатку ми підвищимо сильно від 400 до 1100 грн пенсіонерам, яким понад 80 років. Таких багато. Дуже багато. Ми на них виділимо 13 мільярдів у 2020 році. Потім ми хочемо знижувати показник: 75+, 70+ і далі", - зявив Зеленський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні почали виплачувати підвищені пенсії за поточний місяць. У Пенсійному фонді заявили, що на фінансування пенсій вже було направлено 603,2 млн грн.

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