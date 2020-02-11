ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Дощ зі снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Новини » Суспільство     11.02.2020 - 08:00
Дощ зі снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

На півдні країни буде лише дощ

Погода в Україні 11 лютого лишається холодно, хуртовини та дощ зі снігом, але тепло до +6. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

На заході країни сьогодні дощі зі снігом, вдень +3+6, а вночі -1+2. На півночі країни так само, вдень +2+4, а вночі 0+2. У центральних областях теж мокрий сніг, вдень +3+5, а вночі 0+2.

Дощ зі снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

На сході країни холодніше, дощі зі снігом, вдень +2+4, а вночі вже -5-7. У південних областях тільки дощ, вдень +6+9, а вночі -1+1.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мокрий сніг, вдень +3+5, а вночі 0+2.

Дощ зі снігом та сильний вітер: прогноз погоди на сьогодні

Нагадаємо, в горах зберігається велика ймовірність сходження лавин. Вчора на Заході, а також у Вінницькій області пройшов дощ з мокрим снігом, в Карпатах були сильні опади та оголошено штормове попередження.

Разом з тим, зазначається, що погода в Україні в найближчі дні буде представляти небезпеку для жителів країни через потужний південно-західний вітер і мокрий сніг з дощем.

Через негоду у Львівській області затримуються потяги Хуртовина та сильний вітер: в Україні оголошено штормове попередження
Новини України Погодаснегветер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся