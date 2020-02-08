Погода в Україні влітку: синоптик здивував прогнозом

Погода в Україні влітку 2020 (колаж: РБК-Україна)

Погода в Україні влітку здивує мешканців країни

Погода в Україні улітку 2020 буде не надто спекотною, дощі - короткочасними, але періоди з опадами будуть досить частими, особливо на початку літа. Після тенденцій останніх років до спекотного і сухого літа такий прогноз виглядає нетиповим і водночас досить обнадійливим. Прогнозом погоди на літо поділився народний синоптик Володимир Деркач.

За словами синоптика, початок календарного літа буде погожим, деякі дні будуть спекотними. Але вже з середини першої декади червня можливе зниження температури і невеликі дощі.

У середині червня можливі опади різної інтенсивності. Температура знизиться, можливі град та шквали. Але до початку третьої декади місяця прийде потепління, іноді - короткочасний дощ. Буде тепло, але спека малоймовірна.

У липні прийде справжнє літнє тепло, іноді навіть спекотно, майже без опадів. Друга десятиденка порадує дощами, але не сильними. Наприкінці місяця можливі опади й зниження температури, проте короткочасне.

Серпень, на думку синоптика, буде на початку теплим, а потім навіть спекотним, буде сухо. Короткочасні опади прийдуть лише в середині місяця.

"І тільки приблизно в середині місяця можливі невеликі короткочасні (1-2 дні) дощі, проте вони не вплинуть на високу температуру, яка і далі продовжить зростати", - прогнозує Деркач.

В останній десятиденці серпня також буде досить спекотно, але до кінця місяця температура почне потроху опускатися, ночі стануть холоднішими. І все це буде відбуватися в умовах дуже малої кількості опадів.