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В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

STYLERЖиття    07.02.2020 - 11:59
В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату
Погода в Україні різко зміниться (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідні зміниться з морозів на відлигу

Погода в Україні різко зміниться вже 9 лютого. В країні відступлять морози і знову прийдуть плюсові градуси вдень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко. Потепління в Україні очікується аж до +5 градусів тепла. У суботу, 8 лютого в більшості областей переважатиме морозна погода, ну а в неділю - варто чекати тепла.

Сніг у суботу можливий тільки в Донецькій області.

"Дні трохи почнуть розділятися: в суботу ще холодно, максимально -2 -5 градусів, на Заході близько нуля. У неділю почнеться потепління, уявіть! до 0 + 5 градусів. Лише 9 лютого у східних областях та, що незвично, у Херсонській, Миколаївській та Запоріжжі буде вдень -2 -5 градусів. Антициклон із заходу Європи почне витісняти залишки опадів з України, буде переважати суха погода, лише в суботу у південній частині та в Донецькій області випадати невеликий сніг", - повідомила Діденко.

В Україні різко зміниться погода: синоптики назвали дату

Синоптик порадувала українців, що вітер в країні зміниться і стане невеликим і помірним. Він змінить свій напрямок з північного на південно-західний.

У Києві на вихідних 8 і 9 лютого опадів не буде. У неділю в столиці також буде потепління,вдень очікується до +4 градусів тепла.

"В нічні години ще буде морозно-5-9 градусів, завтра вдень - відлига, а ось в неділю, 9 лютого у Києві відчутно потеплішає, очікується + 3, + 4 градуси!" - написала Діденко.

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