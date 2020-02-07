В Украине резко поменяется погода: синоптики назвали дату

Погода в Украине резко изменится (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на выходные поменяется с морозов на оттепель

Погода в Украине резко изменится уже 9 февраля. В стране отступят морозы и вновь придут плюсовые градусы днем. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталка Диденко. Потепление в Украине ожидается вплоть до +5 градусов тепла. В субботу, 8 февраля в большинстве областей будет преобладать морозная погода, ну а в воскресенье - стоит ждать тепла.

Снег в субботу возможен только в Донецкой области.

"Дни немного начнут разделяться: в субботу еще холодно, максимально -2 -5 градусов, на Западе около нуля. В воскресенье начнется потепление, представьте! до 0 + 5 градусов. Лишь 9 февраля в восточных областях и, что необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожье будет днем ​​-2 -5 градусов. Антициклон с запада Европы начнет вытеснять остатки осадков из Украины, будет преобладать сухая погода, лишь в субботу в южной части и в Донецкой области выпадать небольшой снег", - сообщила Диденко.

Синоптик обрадовала украинцев, что ветер в стране поменяется и станет небольшим и умеренным. Он изменит свое направлени с северного на юго-западное.

В Киеве на выходных 8 и 9 февраля осадков не будет. В воскресенье в столице также будет потепление,днем ожидается до +4 градусов тепла.

"В ночные часы еще будет морозно, -5-9 градусов, завтра днем ​​- оттепель, а вот в воскресенье, 9 февраля в Киеве ощутимо потеплеет, ожидается + 3, + 4 градуса!" - написала Диденко.