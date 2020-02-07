Штормовий вітер та мороз до -16: синоптики попередили про різку зміну погоди

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Протягом доби 7 лютого в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с

Погода в Україні 7 лютого погіршиться, оголошено штормове попередження та суттєве похолодання. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані УкрГідрометцентру

Як зазначається, протягом доби 7 лютого в Україні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с. Разом з тим, 7-9 лютого очікується послаблення опадів і суттєве похолодання. Зниження температури вночі до -7-13, вдень до -1-6; у східних областях та Карпатах вночі -11-16, вдень -5-10.

Також у прес-службі "Укравтодору" повідомили, що станом на 6 ранку в Вінницькій, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та Чернівецькій областях місцями сніг.

В Полтавській області спостерігається утворення переметів при сильних поривах вітру, на решті областей без істотних опадів.

В областях, де був сніг, на ґрунті утворився сніговий покрив висотою 6-8 см, а в окремих районах Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Чернівецької та Одеської областей місцями до 15-20 см.

Покриття на дорогах державного значення в Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Закарпатській, Запорізькій, Луганській, Одеській, Хмельницькій та Чернівецькій областях мокре, місцями засніжене, у Волинській, Рівненській, Хмельницькій та Миколаївській області місцями ожеледиця, в Донецькій області "снігова каша".

Нагадаємо, через непогоду в Україні знеструмлено 203 населених пункти у 8 областях.