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В Україні розпочалося "пекло" на дорогах: до снігу виявилися не готові

STYLERЖиття    05.02.2020 - 12:16
В Україні розпочалося "пекло" на дорогах: до снігу виявилися не готові
В Україні пішов сильний сніг (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні підготувала сюрприз автомобілістам

Погода в Україні 5 лютого кардинально змінилася. У країну прийшов мокрий сніг, який приніс з собою численну кількість аварій на дорогах. Як виявилося, комунальники виявилися не готові до такого погодного повороту і просто не справляються з прибиранням опадів з проїжджої частини. Ожеледь також спровокувала масу ДТП.

У Києві в результаті снігових опадів утворилися великі затори. Серйозне ДТП з постраждалими сталося на Столичному шосе. На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція і швидка допомога. Подробиці аварії і кількість постраждалих поки не повідомляється.

Також повідомляється про серйозну аварію в Пущі-Водиці. Тут на слизькій дорозі зіткнулися два авто, які чекають приїзду поліції.

5 лютого сталася страшна смерть на трасі під Києвом. Водій автомобіля Renault в умовах снігопаду перевищив швидкість, вилетів боком на зустрічну у джип і загинув на місці.

У Харкові ситуація теж складна, там ускладнено рух транспорту. На вулиці Широнінців 51, перед "Мавзолеєм", "жигулі" збили пішохода на переході - утворилася пробка з боку вулиці Валентиновської.

В Україні розпочалося &quot;пекло&quot; на дорогах: до снігу виявилися не готовіАварія у Харкові (фото з соцмереж)

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