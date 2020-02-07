Свято 7 лютого: що не можна робити в цей день, головні прикмети

7 лютого віруючі відзначають День святителя Григорія Богослова
Яке сьогодні свято. 7 лютого 2020 року віруючі християни згадують Григорія Богослова, його вважають одним з прабатьків християнства. Він жив в III столітті нашої ери.
Григорій мав видатні здібності, але також отримав прекрасну освіту – він навчався у школах Кесарії Палестинської, Олександрії та Афінах. В Афінах він познайомився і зблизився з Василем Великим. Вони дружили все життя.
Коли Григорію виповнилося 26 років, він прийняв хрещення. Повернувшись додому, він довго відмовлявся від будь-якої громадської посади, віддаючись молитвам, роздумів про Бога і займаючись написанням натхненних пісень і слів. Григорій вважав, що час, проведений з Василем Великим в пустелі, найщасливіший у його житті. Проповіді Григорія настільки глибокі і поетичні, що багато фраз з них пережили століття і використовувалися для святкових співів.
Григорій Богослов вважається одним з прабатьків християнства (фото з відкритих джерел)