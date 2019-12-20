В Україні з'явилися нові 50 гривень: як вони виглядають

В Україні випустили нові 50 гривень (фото: РБК-Україна)

Нацбанк випустив в Україні нову купюру номіналом 50 гривень

В Україні Національний банк випустив нову банкноту номіналом в 50 гривень. Це сталося 20 грудня. Її дизайн виконаний в тому ж стилі, що й купюри 100, 500 і 1000 гривень. Про це інформує прес-служба НБУ.

Цікаво, що на цей раз в новій банкноті посилили захист від підробок. У купюрі покращено рельєфності елементів друку, змінені та вдосконалені ультрафіолетова та інфрачервона захист, серійний номер чорного кольору виконаний шрифтом із змінною висотою знаків і розташований вертикально вздовж правого краю зворотного боку банкноти.

Як виглядають нові 50 гривень (НБУ)

Зазначимо, що на 50 гривнях зображений Михайло Грушевський.

Як повідомляє Нацбанк, в обіг планується ввести всього 5 мільйонів 50-гривневих банкнот. Першу партію вже відправили в різні регіони нашої країни.

Зазначимо, що банкноти старого зразка не потрібно буде спеціально обмінювати на нові. Вони продовжують діяти, але будуть поступово йти, як тільки будуть зношуватися.

До речі, розраховуватися гривнями в Україні вперше почали у вересні 1996 року, через п'ять років після проголошення незалежності. За цей час зовнішній вид валюти багато разів змінювався.

На версії 50 гривень 1996 року голова Української Центральної Ради Михайло Грушевський з лисиною, але на оновленій банкноті вже з волоссям.

Як виглядала купюра 50 гривень раніше (wikipedia.org)