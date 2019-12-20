НБУ відправив в регіони партію нових 50-гривневих банкнот і 5-гривневих монет

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

З 20 грудня нові гроші стали дійсним платіжним засобом на території України

Національний банк України (НБУ) вже розподілив перші партії нових 50-гривневих банкнот та 5-гривневих монет. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в НБУ, першочергово Національний банк планує увести в обіг по 5 млн 50-гривневих банкнот та 5-гривневих монет. З часом кількість оновлених банкнот та монет у обігу буде збільшуватися залежно від потреб економіки.

"Банки зможуть відсьогодні отримувати оновлені грошові знаки в Національному банку і видавати їх своїм клієнтам", - повідомив директор департаменту грошового обігу НБУ Віктор Зайвенко.

Як нагадали в НБУ, громадянам не потрібно обмінювати банкноти номіналами 5 та 50 гривень попереднього зразка на оновлені обігові монети та банкноти. Вони зможуть необмежений період часу розраховуватися одночасно і новими грошовими знаками, і попередніми банкнотами відповідних номіналів.

Банкноти номіналами 5 та 50 гривень попередніх років випуску поступово - у результаті природнього зношення - будуть замінюватися в обігу монетами та оновленими банкнотами.

Оновлена банкнота номіналом 50 гривень за дизайном наслідує нові сучасні банкноти номіналом 20, 100, 500 та 1000 гривень, що вже перебувають у обігу.

На банкноті номіналом 50 гривень нового зразка збережено основні зображення банкноти зразка 2004 року. Зокрема, на лицьовому боці розміщено портрет Михайла Грушевського, а на зворотному боці - зображення будівлі Української Центральної Ради. Портрет Михайла Грушевського переміщено у центр банкноти (раніше був з правого боку). Розмір нової банкноти не змінився - 72 х 136 мм. Кольорова гама та ж сама.

Нова обігова монета номіналом 5 гривень - невелика за розміром, легка. Її діаметр становить 22,1 мм, вага - 5,2 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Завдяки більшому діаметру та відкарбованому на монеті багатограннику громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів.

Нова обігова монета номіналом 5 гривень Нова обігова монета номіналом 5️⃣ гривень – невелика за розміром, легка, срібляста. ‍ Завдяки більшому діаметру та відкарбованому на монеті багатограннику громадянам буде легко відрізнити її від обігових монет інших номіналів. Її діаметр становить 22,1 мм, вага – 5,2 грама. Вона виготовлена із цинкового сплаву з гальванічним покриттям нікелем. Візуальні та тактильні елементи захисту монети: дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах. Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їх ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис — електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу. З детальною інформацією про нову обігову монету та її технічні параметри можна ознайомитися тут: https://newcoins.bank.gov.ua/ Опубліковано Національний банк України Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

Візуальні та тактильні елементи захисту монети: дизайн аверсу і реверсу, оформлення гурта (відповідний тип рифлення) та дрібні елементи зображень, які складно відтворити в кустарних умовах.

Під час автоматизованого перерахування монет на спеціальному обладнанні для їх ідентифікації використовуються такі технічні характеристики: розмір і вага, а також так званий електромагнітний підпис - електронний сигнал, характерний для того чи іншого матеріалу.

Нагадаємо, введення в обіг нових 50-гривневих банкнот, а також 5-гривневих монет - частина комплексного рішення з оптимізації та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який зрештою скоротиться та сягне оптимального розміру - 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень).

Нагадаємо, в січні 2019 року глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України планує поступово повністю замінити паперові банкноти від 1 до 10 грн монетами. При цьому Національний банк не планує вилучати з обігу банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень. Вони в міру зносу паралельно будуть замінюватися монетами тих номіналів, які будуть випускатися в обіг.