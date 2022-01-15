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За ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму: як виглядає монета

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Субота 15 січня 2022 18:53
За ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму: як виглядає монета В Україні продають унікальні 50 копійок (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні продають унікальні 50 копійок. Зокрема, монета 2003 року випуску і за неї пропонують 2 900 гривень або 107 доларів.

Відповідний лот опублікували на онлайн-аукціоні Violity.

У чому унікальність монети

Так, унікальність цієї монети у тому, що вона була випущена спеціально для наборів 2003 року, але в обіг вони не пішли.

Сама монета нечищена і немита, матеріалом для створення монети послугувала бронза з алюмінію.

Зазначимо, що за даним лотом слідкує 35 людей.

До того ж монету можна придбати особисто у продавця в Києві, або ж отримати поштою.

За ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму: як виглядає монетаЗа ці рідкісні 50 копійок можна отримати чималу суму: як виглядає монета

В україні продають унікальні 50 копійок (violity)

Раніше ми повідомляли, що в Україні монету в 50 гривень продають за шалені гроші. Унікальність монети полягає в тому, що вона виготовлена зі срібла і є пам'ятною.

Також ми писали, що в Україні 2 гривні можуть принести чималу суму.

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