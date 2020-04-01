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В Україні можуть серйозно посилити карантин: коли саме

STYLERЖиття    01.04.2020 - 17:16
В Україні можуть серйозно посилити карантин: коли саме
Карантин в Україні (колаж РБК-Україна)

По всій Україні планують заборонити ходити без масок і обмежити кількість людей на вулицях

Карантин в Україні через коронавірус продовжили з 3 квітня по 24-те, однак дату можуть знову зрушити у зв'язку із щоденним збільшенням кількості заражених - станом на сьогодні в країні налічується 669 хворих COVID-19.

У Міністерстві внутрішніх справ прогнозують, що пік епідемії в Україні очікується в період між 15 та 25 квітня. Заступник голови відомства Антон Геращенко попередив про можливість продовження карантину по 15 травня.

Водночас на селекторній нараді у президента Володимира Зеленського допустили значне посилення обмежувальних заходів вже найближчим часом. Мова йде про режим "всі в масках", а також обмеження кількості людей на вулицях міст.

У прес-службі Офісу президента України розповіли, що відповідні правила можуть почати діяти з 6 по 24 квітня.

"Адже саме на Великодні свята очікується пік захворюваності коронавірус", - зазначається в повідомленні.

У зв'язку з цим на нараді президента з представниками Кабміну і главами відомств зазначили, що були проведені переговори з телевізійними групами щодо трансляції богослужінь на Великдень (19 квітня).

Як повідомлялося, раніше глава МВС Арсен Аваков прогнозував, що карантин в Україні можуть продовжити щонайменше на два місяці.

У той же час прем'єр Денис Шмигаль висловився за можливе послаблення карантину для запуску економіки вже після Великодня.

Нагадаємо також, що в деяких обласних центрах з метою недопущення поширення коронавіруса ввели жорсткі карантинні заходи. Так, у Сумах від 28 березня діють обмеження на прогулянки в громадських місцях, Івано-Франківськ з 2 квітня обмежує в'їзд до міста, а в Дніпрі від 3 квітня будуть закриті всі парки і заборонять проводити ремонт у багатоквартирних будинках.

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