В Украине могут серьезно ужесточить карантин: когда именно

Карантин в Украине (коллаж РБК-Украина)

По всей Украине планируют запретить ходить без масок и ограничить количество людей на улицах

Карантин в Украине из-за коронавируса продлили с 3 апреля до 24-го, однако дату могут снова сдвинуть в связи с ежедневным увеличением количества зараженных - по состоянию на сегодня в стране насчитывается 669 больных COVID-19.

В Министерстве внутренних дел прогнозируют, что пик эпидемии в Украине ожидается в период между 15 и 25 апреля. Замглавы ведомства Антон Геращенко предупредил о возможности продления карантина до 15 мая.

В то же время на селекторном совещании у президента Владимира Зеленского допустили значительное усиление ограничительных мер уже в ближайшее время. Речь идет о режиме "все в масках", а также ограничении количества людей на улицах городов.

В пресс-службе Офиса президента Украины рассказали, что соответствующие правила могут начать действовать с 6 по 24 апреля.

"Ведь именно на Пасхальные праздники ожидается пик заболеваемости коронавирус", - указывается в сообщении.

В связи с этим на совещании президента с представителями Кабмина и главами ведомств отметили, что были проведены переговоры с телевизионными группами относительно трансляции богослужений на Пасху (19 апреля).

Как сообщалось, ранее глава МВД Арсен Аваков прогнозировал, что карантин в Украине могут продлить еще минимум на два месяца.

В то же время премьер Денис Шмыгаль высказался за возможное послабление карантина для запуска экономики уже после Пасхи.

Напомним также, что в некоторых областных центрах с целью недопущения распространения коронавируса ввели жесткие карантинные меры. Так, в Сумах 28 марта действуют ограничения на прогулки в общественных местах, Ивано-Франковск со 2 апреля ограничивает въезд в город, а в Днепре с 3 апреля будут закрыты все парки и запретят проводить ремонт в многоквартирных домах.