По дві людини і з документами: в Україні почали посилювати карантин

Карантин в Україні (Фото: РБК-Україна)

На період карантину в Сумах відсьогодні діють обмеження на прогулянки

Карантин в Україні продовжили по 24 квітня і посилили обмежувальні заходи з метою недопущення поширення коронавіруса. У МОЗ вже заявили про плани переглянути для громадян карантинні заходи через зростання випадків захворювання COVID-19. В Сумській області, де зафіксовано 5 випадків зараження (1 - летальний), запровадили нові обмеження.

Йдеться про правила на прогулянки в громадських місцях - в обласному центрі відсьогодні заборонили городянам виходити з домівок без крайньої необхідності та документів. Крім того, йдеться в повідомленні прес-служби Сумської міськради, заборонено збиратися групами більше 2 осіб.

Відповідні нововведення затвердив Виконавчий комітет, і діятимуть вони на території Сумської міської об'єднаної територіальної громади до закінчення карантину.

У Сумах від 28 березня заборонили покидати місце проживання, крім випадків, коли

треба йти на роботу і повертатися додому з неї

ходити в аптеки

ходити в магазини за продуктами харчування та засобами гігієни, ліками і виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами

для візиту до лікаря і в медустанови у зв'язку зі станом здоров'я або лікування домашніх тварин

проводити комплекси ритуальних послуг

для отримання адміністративних послуг (реєстрація народження дитини, реєстрація місця проживання особи) та ремонту комп'ютерної та побутової техніки

для вигулу тварин - до 30 хвилин на день

для відвідування правоохоронних, судових органів тощо.

для відвідування літніх людей та осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх продовольчими товарами та товарами першої необхідності або супровід цієї категорії громадян для задоволення їх потреб, згідно з цими правилами

Забороняється виходити з квартир без масок або респіраторів

Не можна користуватися дитячими і спортивними майданчиками

Заборонено перебувати на вулицях групами більше двох осіб (крім необхідності супроводження дорослими малолітніх, неповнолітніх дітей, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю; перебування в громадському транспорті; пересування групи членів сім’ї; виконання органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування покладених на них функцій; у складі аварійних бригад).

Заборонено перебувати на вулицях дітям у віці до 14 років без супроводу дорослих, а дітям віком від 14 до 18 років без згоди батьків чи опікунів;

Не можна перебувати на вулицях дітям у віці від 14 до 18 років після 20:00 без супроводу дорослих;

Заборонено палити, вживати їжу або напої в місцях загального користування, в тому числі, в парках, скверах, лісопаркових зонах, прибережних смугах;

Не можна відвідувати об'єкти (установи), робота яких заборонено на час карантину у встановленому законодавством порядку

"Особам, які під час карантину, перебувають на робочих місцях, також забороняється без крайньої потреби покидати приміщення, де вони працюють. Перед виходом із приміщення їм рекомендується змінювати засоби індивідуального захисту органів дихання, мається на увазі маски, або ж респіратори", - йдеться у повідомленні Сумської міськради.

Всім, хто знаходиться на вулиці, потрібно мати при собі документи, що засвідчують особу (для дітей - свідоцтво про народження)

На вимогу співробітників поліції особа зобов'язана пред'явити ці документи, а також повідомити своє місце проживання і мета, з якою вона вийшла на вулицю

На вулиці громадяни повинні знаходитися на відстані щонайменше 2 метри один від одного (за винятком вищевказаних випадків)

Вигулювати домашніх тварин на вулицях дозволяється тільки на повідках, і зобов'язана забезпечити мінімальну відстань у 2 м від свого улюбленця до інших тварин та людей.

Відвідувачі всіх закладів зобов'язані дотримуватися у чергах дистанцію в 2 метри

Аптекам рекомендують перейти на обслуговування без входу відвідувачів у приміщення.

Наголошується, що порушників цих правил притягуватимуть до адміністративної відповідальності за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відео: У Сумах посилили правила та заборони на період карантину

Як повідомлялося раніше, нещодавно президент Володимир Зеленський зробив важливу заяву про надзвичайний стан.