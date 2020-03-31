В Україні послаблять карантин: названа можлива дата

Карантин в Україні можуть трохи послабити (фото: РБК-Україна)

В Україні після Великодня можуть послабити карантин для відновлення економіки

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Практично всіх українців хвилює питання, коли ж в країні трохи послаблять спеціальні заходи. Голова Кабміну Денис Шмигаль повідомив, що зараз уряд розглядає питання про можливе послаблення карантину для запуску економіки. Про це прем'єр-міністр повідомив у програмі "Свобода слова".

"Ми дуже добре розуміємо, що у багатьох людей, у більшості населення України немає фінансової подушки, і немає можливості три місяці просто сидіти вдома. Люди повинні заробляти гроші. Економіку треба запускати", — заявив прем'єр.

За словами міністра, наша країна не може дозволити собі не працювати півроку.

"Україна не така багата країна, яка може дозволити собі півроку не працювати і дивитися телевізор на дивані", - сказав Шмигаль.

Голова Кабміну зазначив, що після свята Пасхи (19 квітня) уряд буде розглядати питання про поступове ослаблення карантину в країні для запуску економіки.

Шмигаль підкреслив, що підтримка громадян, які залишилися без засобів заробітку – це одна з перших завдань влади.

Денис Шмигаль розповів, коли в Україні послаблять карантин (YouTube)

Як ми раніше писали, українські школярі під час карантину через коронавірус будуть вчитися онлайн.