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Президент підписав закон про зміну механізму вступу абітурієнтів до вишів

Новини » Політика     13.01.2020 - 18:02
Президент підписав закон про зміну механізму вступу абітурієнтів до вишів
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом регулюється процедура ліцензування освітньої діяльності

Президент України Володимир Зеленський схвалив законопроект №2299 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти". Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента 13 січня.

Президент підписав закон про зміну механізму вступу абітурієнтів до вишів

Законом регулюється процедура ліцензування освітньої діяльності, надходження для навчання для здобуття вищої освіти, реалізації міждисциплінарних освітніх програм, а також окремих питань, що стосуються забезпечення якості вищої освіти, на студента навчання, форм отримання освіти, вимог до керівника установи вищої освіти, Національної рамки кваліфікацій і тому подібне.

Передбачено, що при прийомі на навчання до закладів вищої освіти враховуються досягнення вступників на міжнародних олімпіадах; передбачається розширення доступу до вищої освіти для осіб, які законом визнані учасниками бойових дій і які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції (операції Об'єднаних сил), забезпеченні її проведення, а також для військовослужбовців військової служби за контрактом. Також врегулюється прийом на навчання іноземних громадян.

Законом також:

  • уточнено визначення окремих термінів;
  • спрощена процедура ліцензування освітньої діяльності у сфері вищої освіти;
  • переосмислений статус національного закладу вищої освіти, укріплений статус дослідницького університету і посилені вимоги для його надання;
  • створені умови для розвитку міждисциплінарних програм, освітніх програм загального та подвійного диплома;
  • унормована дуальна форма здобуття вищої освіти;
  • встановлені вимоги до ведення освітньої діяльності по так званим регульованим професіями;
  • удосконалено структуру вищих навчальних закладів;
  • упорядковується діяльність структурних підрозділів.

Нагадаємо, 18 грудня Рада підтримала в другому читанні законопроект №2299.

В інтерв'ю РБК-Україна голова Міносвіти Анна Новосад розповіла, що Міністерство освіти і науки планує оптимізувати мережу університетів. Вона підкреслювала, що таке рішення дозволить змінити систему фінансування університетів, яка дозволить поліпшити якість вищої освіти в Україні.

Додамо також, у листопаді міністерство тимчасово призупинило атестацію вузів. Призупинення атестації викликане необхідністю здійснити донабір експертів у комісію з атестації. Продовжать атестацію на початку 2020 року.

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