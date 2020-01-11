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В українських школах введуть нову посаду: як це допоможе дітям

STYLERЖиття    11.01.2020 - 08:57
В українських школах введуть нову посаду: як це допоможе дітям
В українських школах з'явиться нова посада (фото: kobu.kiev.ua)

В українських школах з'являться помічники, які допоможуть учням зробити складний вибір

В українських школах незабаром може з'явитися нова посада - кар'єрний радник. Про це заявила Міністр освіти Ганна Новосад. Навіщо це потрібно, і які функції буде виконувати ця людина - в матеріалі Styler.

Так, на сьогоднішній день однією з важливих проблем української освіти є відсутність профорієнтації у старшокласників. Закінчуючи школу, більшість підлітків не уявляє, чим вони хочуть займатися в житті. В результаті ми маємо масу студентів-юристів та економістів, які не можуть потім працевлаштуватися.

Ганна Новосад каже, що майбутні абітурієнти повинні ще в школі розуміти, які є професії, і що дасть їм вища освіта, щоб свідомо вибирати університет і програму, яку будуть там освоювати.

"Адже зараз у нас з різних причин, в тому числі через вплив батьків, учні дуже часто вибирають не те, чим би хотіли займатися. Потім на першому курсі вони усвідомлюють, що пішли не туди і витрачають свій час", - говорить міністр.

Так, невід'ємною частиною освітньої програми має стати "вступ до фаху". У міністерстві вважають, що починати потрібно вже в 6-9 класі.

"Для цього зробимо мережу кар'єрних радників. Це може бути одна людина на освітній округ, на кілька шкіл. Вона буде робити професійну орієнтацію", - заявила Новосад.

При цьому розглядається можливість співпраці з потенційними роботодавцями. Вони можуть приходити в школу і розповідати, приміром навіщо "айтішнику", що отримує зараз 3-4 тисячі доларів, потрібна була шкільна математика.

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