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В Украине кардинально изменятся правила выдачи дипломов: в чем суть

STYLERЖизнь    16.01.2020 - 21:46
В Украине кардинально изменятся правила выдачи дипломов: в чем суть
Университеты Украины будут выдавать дипломы по новым правилам (коллаж: РБК-Украина)

Украинские вузы изменят правила получения образования и выдачи дипломов

Университеты Украины изменят правила выдачи дипломов, процедуры лицензирования, поступления согласно законопроекту № 392-IX, который вступил в силу 16 января. О чем важно помнить получателям высшего образования - в материале Styler.

Новые дипломы

Согласно законопроекту, университеты получат право отказываться от дипломов государственного образца. Вместо этого вузы смогут выдавать дипломы по собственному образцу, который утвердит ученый совет.

Процедура лицензирования

Лицензирование для почти 100 профессий отменяется, зато вводится лицензирование так называемых "регулируемых" профессий (для работы в которых нужны сертификаты, лицензии и другие документы, без которых нельзя приступить к работе на данной должности).

Иностранные студенты

Для студентов-иностранцев и лиц без гражданства прием в украинские вузы будет осуществляться на основании вступительных экзаменов и на основании академических прав на продолжение обучение, которые предоставляются документом о полученном уровне образования в стране их происхождения.

Двойной диплом

Будут созданы новые условия для развития междисциплинарных образовательных программ, образовательных программ общего и двойного диплома.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский подписал закон об изменении механизма поступления абитуриентов в вузы.

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