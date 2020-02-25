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В Україні кардинально зміниться клімат: експерт озвучив страшний прогноз

STYLERЖиття    25.02.2020 - 10:59
В Україні кардинально зміниться клімат: експерт озвучив страшний прогноз
В Україні кардинально зміниться клімат (Колаж РБК-Україна)

Експерт розповів, чим загрожує Україні зміни клімату

Клімат в Україні сильно зміниться через глобальне потепління, яке спостерігається на всій планеті. Зима в нашій країні видалася без снігу, осінь була тепла. Всі ці фактори дуже вплинуть на майбутній урожай. Таку думку висловив експерт і агрокліматолог. Говорити про катастрофу для врожаю ще рано, головне тепер, щоб не було температурних стрибків навесні.

"Погода буде нестійкою, нас очікують переміщення циклону декількох атмосферних фронтів. Це дуже добре, тому що всі ці утворення з пари несуть опади, а нам опади важливі в будь-якому вигляді: сніг, дощ, роса, туман", - розповіла Тетяна Адаменко ТСН.

За словами фермера Олександра Чубака, в 2020 році нас чекає неврожай по яровим культурам.

"Які б дощі не були, зробити запас зимової вологи вони вже не зможуть, урожай буде нижчим", - зазначив він.

Фахівці відзначають, що є і хороша новина, що у зв'язку з відсутністю опадів, на Волині вперше за 120 років не буде повеней.

Як ми раніше повідомляли, погодні умови в 2020 році в Україні призведуть до нових температурних рекордів і збільшать кількість аномалій.

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