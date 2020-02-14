Неймовірно: учений розповів про вплив глобального потепління на Україну

Глобальне потепління і Україна (колаж: РБК-Україна)

Глобальне потепління допоможе Україні заощадити на опаленні

Глобальне потепління дісталося й України. Щорічно фіксується аномально швидка зміна кліматичних умов і підвищення середньої температури. Багато фахівців прогнозують катастрофічні наслідки глобального потепління. Але член міжурядової групи експертів з питань зміни клімату, завідувачка лабораторії прикладної кліматології Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту кандидатка фізико-математичних наук Світлана Краковська вважає, що Україна може отримати свої переваги цього явища в найближчі роки.

Вона стверджує, що кліматичні зміни можуть принести користь Україні.

"У ряді регіонів можна буде вирощувати два, а то й по три врожаї. До того ж з кожним роком стають все більш сприятливі умови для вирощування культур, які раніше вважалися в Україні екзотичними. Я не кажу вже про те, що теплі зими дозволяють витрачати менше грошей на опалення", — зазначає Світлана Краковська в інтерв'ю "Фактам".

Експерт також додала, що глобальне потепління вплине на рівень опадів в різний час року.

"Кількість опадів у країні залишиться приблизно на нинішньому рівні. Але основна їх частина буде випадати в холодний сезон. Літо й осінь стануть більш посушливими. Ще посушливіше і жаркіше буде клімат на півдні України. Тому для цього регіону особливо важливо впровадження технологій точкового зрошення, які дозволяють обходитися відносно невеликими обсягами води для поливу. До речі, завдання адаптації до змін клімату висувається на передній план у всіх країнах світу", - додала Краківська.

Також вона розповіла, чому зима 2020 року видалася такою теплою.

"Одна з важливих причин цього — стабільність гігантського циркумполярного (від слова circle — коло) вихору, що обертається в полярних широтах, який з великою швидкістю рухається навколо полярного кола і холод не випускає з Північного полюса. Коли він у якихось місцях згинається, відбувається заток холоду в Європу (в тому числі в Україну) або Північну Америку. Нинішньої зими циркумполярний вихор залишався на рідкість стабільним, тому замети холоду не було. Це для атмосферних процесів останніх років не дуже типово", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що раніше синоптики різко змінили прогноз погоди на весну в Україні.